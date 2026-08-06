Демешин: свыше 100 тысяч заявлений подали в вузы Хабаровского края в этом году

В этом году абитуриенты подали в вузы Хабаровского края более 100 тысяч заявлений. Особенно востребованы инженерно-технические и ИТ-направления — энергетика, робототехника, промышленность и нефтегазовое дело. В регионе работают 16 вузов, семь из них — филиалы ведущих университетов страны. Выпускники из более чем 40 регионов — от Дальнего Востока до Москвы — рассматривают Хабаровский край для поступления. Лидер по числу заявлений — Тихоокеанский государственный университет: в этом году их поступило более 49 тысяч. Растет популярность инженерных и ИТ-направлений, а также нефтегазового дела. Дальневосточный государственный университет путей сообщения получил более 30 тысяч заявлений — вдвое больше, чем в прошлом году. Здесь готовят специалистов для Дальневосточной железной дороги и проводят прикладные исследования, в том числе о влиянии климата на инфраструктуру. Бюджетных мест в вузах края в этом году — 5695. Больше всего дополнительных мест появилось по направлениям, где регион особенно нуждается в кадрах: для будущих педагогов предусмотрено 974 места, для медиков — 471. «У молодых людей есть уверенность, что они получат качественное образование, а после выпуска найдут достойную работу. Поэтому они и выбирают для карьеры Хабаровский край», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. Так же он отметил, что дальнейший рост числа абитуриентов зависит от сохранения высокого уровня образования и сотрудничества с работодателями.