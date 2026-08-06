Изящная театральная шутка: в Красноярске пройдет премьера «Призраков оперы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский театр кукол готовит спектакль «Призраки оперы» — музыкальную пародию на академическое искусство и его закулисье. Предпремьерный показ состоится 11 августа, а официальная премьера пройдет 17 и 18 сентября.
Автором, режиссером, художником и мастером по куклам выступил заслуженный артист России Анатолий Вещиков — ученик народного артиста СССР Сергея Образцова. Красноярскому зрителю постановщик уже знаком по «Щелкунчику», а также камерным спектаклям «Ой, рябина кудрявая» и «Коктейль “Фигаро”», которые играют на барной стойке театрального кафе.
«Призраки оперы» продолжают традицию легендарного «Необыкновенного концерта» Театра кукол имени Образцова. Только теперь объектом добродушной сатиры становится не эстрада, а мир академической оперы с его узнаваемыми штампами, возвышенными жестами и комическими противоречиями закулисья.
В центре истории — мужчина-Атлант и женщина-Кариатида. Вместе они подпирают Храм искусства, но одновременно несут на своих плечах груз семейных страстей. Их поиск любви разворачивается на фоне театра, где кипят собственные, почти оперные страсти.
В постановке прозвучат музыкальные пародии на известные арии из опер «Евгений Онегин», «Снегурочка», «Фауст», «Паяцы», «Кармен», «Аида» и «Чио-Чио-Сан».
«Мы смеемся над оперными героями, ведь их душераздирающие арии вызывают скорее улыбку, чем слезы. Не пугайтесь призраков оперы, взгляните на них с улыбкой — ведь это куклы», — говорит Анатолий Вещиков.
Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».
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