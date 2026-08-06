Госдума изменила порядок расчета компенсации за жилье при КРТ

Госдума приняла федеральный закон, который меняет порядок расчета компенсации собственникам жилья, изымаемого в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Изменения стали результатом предложений, выработанных на заседании Совета законодателей ПФО, которое прошло в июне в Нижнем Новгороде, рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Ранее стоимость жилья определялась на момент принятия решения о реализации проекта КРТ. Поскольку между этим решением и фактическим выкупом квартиры нередко проходило несколько лет, собственники получали компенсацию, не соответствующую актуальной рыночной стоимости недвижимости.
Теперь, согласно принятому закону, оценка жилья будет проводиться не ранее чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. По словам председателя Заксобрания, это позволит приблизить размер компенсации к реальной рыночной стоимости жилья.
Евгений Люлин подчеркнул, что вопрос изменения порядка расчета компенсаций обсуждался на пленарном заседании Совета законодателей ПФО в Нижнем Новгороде. По его словам, участники поддержали инициативу и рекомендовали Госдуме ускорить принятие соответствующего законопроекта.
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