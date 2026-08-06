В РФ изменятся билеты на проезд в общественном транспорте: с сентября новый стандарт вступит в силу

До этого сайт KP.RU сообщал, что в России с 1 сентября вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Рабочее время водителей не должно превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены — 10 часов. При сменах более четырех часов водителям будут предоставлять обязательные перерывы. Еженедельный отдых составит не менее 45 часов с возможностью сокращения до 24 часов при последующей компенсации.