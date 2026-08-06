В РФ изменятся билеты на проезд в общественном транспорте: с сентября новый стандарт вступит в силу

С 1 сентября, когда в силу вступят изменения в приказ Минтранса, в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.
«Отмечу, что речь здесь не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», — рассказала она.
Так, с осени на всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт будут отображаться реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу.
То есть, отметила собеседница агентства, проездной документ должен будет однозначно отображать и сам факт покупки, и ключевые показатели перевозки. А именно — кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади.
Эти меры, уверена Доросева, поможет сократить число «серых» билетов. Да и самим пассажирам будет проще доказывать факт поездки в случае претензий.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Документ разрешает оплату проезда и посадку с помощью NFC, а также оформление билетов и подтверждение льгот через биометрическую систему и мессенджер Max при наличии технической возможности.
До этого сайт KP.RU сообщал, что в России с 1 сентября вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Рабочее время водителей не должно превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены — 10 часов. При сменах более четырех часов водителям будут предоставлять обязательные перерывы. Еженедельный отдых составит не менее 45 часов с возможностью сокращения до 24 часов при последующей компенсации.
Нормы распространяются на профессиональных водителей и работодателей в сфере перевозок. В рабочее время будут включаться периоды управления автомобилем, специальные паузы для восстановления сил и выполнение других обязанностей.