Клад на глубине. Найден корабль времён Петра I, пролежавший на дне 250 лет

Дендрохронологический анализ показал: судно построено около 1650 года. Часть древесины заготовили ещё в 1633 году. Находка получила много названий — и «Вытегорская ладья», и «Ледоход древних поморов», и «Динозавр отечественного кораблестроения». Это единственный в мире оригинальный русский корабль допетровской эпохи! Исследователи установили, что он сделан по древней русской технологии. Доски скреплены между собой «вицами» — тонкими корнями и ветвями хвойных деревьев. Металла в конструкции почти нет, только кованые скобы для соединения отдельных частей. Так строили суда, на которых поморы ходили по Онежскому и Ладожскому озёрам и даже в Балтийское море.