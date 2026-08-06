Клад на глубине. Найден корабль времён Петра I, пролежавший на дне 250 лет

В Онежском озере участники подводной экспедиции обнаружили шесть затонувших судов разных эпох — от парусника, построенного в эпоху Петра I, до советского сухогруза, раздавленного льдами. Главная находка — деревянное судно, тот самый парусник XVIII века.
Aif.ru рассказывает о результатах этих исследований и вспоминает, что ещё удавалось поднять со дна Онежского озера.
«Новоманерный» корабль
Экспедиция орловского подводного клуба «Диво» на Онежское озеро началась ещё летом 2024 года. Тогда при погружении дайверы наткнулись на 30-метровый деревянный объект. Это был остов старинного корабля. При каких обстоятельствах судно оказалось на глубине, были ли на нём пассажиры, по какому маршруту оно следовало — было непонятно.
В этом году водолазы работали совместно с ДОСААФ России и компанией «Морская геодезия». За пять дней совершили более 30 погружений и обследовали шесть затонувших судов. Все объекты лежат на глубине от 12 до 41 метра.
Самой ценной находкой оказался деревянный корабль середины XVIII века. Он относится к так называемым «новоманерным» судам европейского образца, которые начали строить по указу Петра I. Именно такие корабли стали символом рождения российского военного флота, отмечают историки. Император всячески способствовал строительству этого типа судов.
С Онежским озером Петра I связывали особые отношения. В 1702 году здесь пролегла знаменитая «Осударева дорога» — путь, по которому перетаскивали корабли с Белого моря через карельские леса в сторону будущей столицы на Неве. В ту пору Онега служила ключевой транспортной магистралью в ходе войны со Швецией. Суда для нужд флота строились на Олонецкой верфи, расположенной на реке Свирь, которая как раз соединяет Ладогу с Онежским озером. Поэтому обнаруженное здесь парусное судно — отнюдь не случайная находка.
Монеты — ключ к дате
Сохранность парусника удивляет: корпус почти не пострадал за более чем 250 лет. Но тому есть объяснение. В Онежском озере глубины достигают 120 метров и более, вода остаётся ледяной даже в летнюю жару, а подводные течения практически отсутствуют. Такие условия создают благоприятную среду, в которой древесина и металл разрушаются гораздо медленнее, чем в тёплых акваториях.
Три монеты 1746 года, найденные на борту судна, помогли уточнить дату гибели корабля. Россией уже правила Елизавета, дочь Петра Великого: она заняла трон в 1741 году. Похоже, корабль был построен по канонам, заложенным ещё её отцом (и, возможно, в его время), а последнее пристанище на дне озера нашёл уже в годы её царствования.
Кроме парусника XVIII века, подводная экспедиция обнаружила советский сухогруз «Волго-Балт-134», затонувший весной 1986 года. Судно попало в ледовый плен и было раздавлено торосами. Также на дне нашли трюмную баржу, рыбацкий баркас и служебное судно. Их названия и обстоятельства гибели ещё предстоит установить с помощью архивных документов.
Что ещё скрывает Онежское озеро?
Этот водоём — второй по площади в Европе после Ладоги. И в нём время от времени тоже находят затонувшие корабли.
Так, в сентябре 2018 года шторм выбросил на берег Онежского озера в Вологодской области обломки судна, пролежавшего под водой около 300 лет. Его заметил местный житель, мастер-лодочник Валерий Пирогов. Спасатели МЧС помогли перевезти находку в город. Для уникального артефакта построили специальный деревянный ангар.
Дендрохронологический анализ показал: судно построено около 1650 года. Часть древесины заготовили ещё в 1633 году. Находка получила много названий — и «Вытегорская ладья», и «Ледоход древних поморов», и «Динозавр отечественного кораблестроения». Это единственный в мире оригинальный русский корабль допетровской эпохи! Исследователи установили, что он сделан по древней русской технологии. Доски скреплены между собой «вицами» — тонкими корнями и ветвями хвойных деревьев. Металла в конструкции почти нет, только кованые скобы для соединения отдельных частей. Так строили суда, на которых поморы ходили по Онежскому и Ладожскому озёрам и даже в Балтийское море.
И, конечно, дно Онежского озера хранит память о событиях XX века, особенно о Великой Отечественной войне. Известно, что в районе острова Василисин во время боевых действий в 1941—1944 годах затонули две канонерские лодки Онежской военной флотилии — КЛ-12 и КЛ-13. Одна погибла в шторме, другая — от попадания авиабомб. Уже много лет ведутся работы по их поиску.
В 2023 году в Петрозаводской губе водолазы нашли на глубине 25 метров три затонувших судна. Предположительно, это баржи, которые могли использоваться при эвакуации людей из Петрозаводска в 1941 году.