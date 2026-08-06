Какие профильные 10 и 11 классы будут работать в Красноярске в 2026?

Ответили в управлении образования города.
В августе родители многих школьников 10 и 11 классов начинают задумываться: в какой профильный класс отдать ребёнка? Какие варианты доступны krsk.aif.ru узнал у начальника отдела общего и дополнительного образования ГУ образования администрации Красноярска Натальи Ивановой.
К открытию планируются следующие классы:
естественно-научные (лицеи № 1, 7, гимназии № 13 «Академ», 7, СШ № 144, 151, «Комплекс Покровский»);
инженерно-технологические (лицеи № 2, 6 «Перспектива», 7, 9 «Лидер», 10, гимназии № 1 «Универс», 7, 13 «Академ», СШ № 10, 145, 144, 143, 151, 152, 7);
строительные (СШ № 133, 161, гимназия № 9);
психолого-педагогические (СШ «Комплекс Покровский», гимназия № 14);
гуманитарные (СШ № 1, гимназия № 10);
многопрофильный (гимназия № 2).
Также действуют корпоративные профильные классы:
РЖД (лицей № 10).
МЧС (СШ № 148),
психолого-педагогические (лицей № 6 «Перспектива», лицеи № 10 и 11, гимназия № 11, СШ № 23, 24, 46, 55, 63, 65, 66, 69, 78, 93, 115, 144, 156),
медицинские (СШ № 151, 154),
правовые (гимназия № 7, гимназия № 13 «Академ», гимназия № 16, СШ № 156, лицей № 8, СШ № 5, 19, 23, 45, 55, 65, 66, 72, 89, 8, 115, 134, 158).
Порядок приёма описан на официальных сайтах школ.