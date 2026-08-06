Подготовка образовательных учреждений Дона к началу учебного года выходит на финишную прямую

Завершается ввод в эксплуатацию новых и обновленных объектов. 1 сентября детей примут четыре новые школы: три — в Ростове и одна — в Красном Сулине. Еще пять зданий прошли капитальный ремонт — в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском районах. Кроме того, сданы в эксплуатацию после обновления четыре школы в различных муниципалитетах региона.