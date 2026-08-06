Подготовка образовательных учреждений Дона к началу учебного года выходит на финишную прямую

Муниципальные комиссии оценили готовность 2488 донских школ, детсадов и учреждений допобразования. Проверку прошли и к 1 сентября готовы практически все. До 15 августа оставшиеся четыре объекта будут приняты. Специалисты контролируют соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, готовность пищеблоков.
Наряду с вопросами обеспечения безопасности, плановыми и восстановительными ремонтами в регионе продолжается системная работа по обновлению материально-технической базы всех учебных заведений. На эти цели из резервного фонда правительства Ростовской области в этом году выделено 85,7 млн рублей. Приобретаются мебель, учебное, компьютерное, интерактивное, спортивное оборудование.
Завершается ввод в эксплуатацию новых и обновленных объектов. 1 сентября детей примут четыре новые школы: три — в Ростове и одна — в Красном Сулине. Еще пять зданий прошли капитальный ремонт — в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском районах. Кроме того, сданы в эксплуатацию после обновления четыре школы в различных муниципалитетах региона.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил один из ключевых объектов — второй корпус школы № 106 в Александровке, расположенный в ЖК «61». Он открывается 1 сентября. Здание начальной школы общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров рассчитано на обучение 300 школьников в одну смену. Эта прибавка существенно разгрузит первый корпус школы.
Инвестор «ЮгСтройИнвест» вложил в строительство учебного заведения более миллиарда рублей и реализовал проект в рамках новой градостроительной политики. Речь идет о возведении социальных объектов непосредственно в шаговой доступности от новых жилых микрорайонов.
— Важно, что современная школа создана на деньги инвестора и в сроки, которые синхронизированы со сроками строительства самого жилого комплекса. Мы будем и дальше продолжать такую политику по отношению к другим объектам и ЖК, которые создаются, — сказал Юрий Слюсарь.
На оборудование нового корпуса муниципалитет оперативно выделил более 46 млн рублей. Школьная мебель, компьютерная и интерактивная техника, современные средства обучения, пищеблок и столовая должны быть полностью готовы к 1 сентября.
С учетом программы комплексного развития территорий в Ростове-на-Дону строятся три школы, включая александровскую.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.