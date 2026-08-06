ФАС выявила ценовой сговор на АЗС в Красноярске

Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между двумя независимыми продавцами моторного топлива.
ООО «СТАРТ» и индивидуальный предприниматель — независимые продавцы моторного топлива под брендом «Газпромнефть». Установлено, что они синхронно устанавливали и поддерживали одинаковые, экономически необоснованные цены на своих заправочных станциях. Это касается АЗС № 481 по адресу: ул. Шахтёров, 25А и АЗС № 657 по адресу: ул. Калинина, 84 г.
Ключевым фактором является то, что компании не входят в состав крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Они — прямые конкуренты и обязаны самостоятельно формировать свою ценовую политику.
Анализ показал, что стоимость бензина и дизельного топлива на этих двух станциях значительно превышала средние розничные цены по Красноярскому краю, цены на фирменных АЗС ВИНК и у других независимых операторов, работающих под тем же брендом «Газпромнефть».
По мнению ФАС, такие действия свидетельствуют о наличии согласованных действий для получения сверхприбыли. Подобные практики прямо нарушают Закон о защите конкуренции.
Если вина предпринимателей будет доказана, им грозят серьёзные оборотные штрафы.