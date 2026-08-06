Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС выявила ценовой сговор на АЗС в Красноярске

Если вина предпринимателей будет доказана, им грозят серьёзные штрафы.

Источник: KrasnoyarskMedia

Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между двумя независимыми продавцами моторного топлива.

ООО «СТАРТ» и индивидуальный предприниматель — независимые продавцы моторного топлива под брендом «Газпромнефть». Установлено, что они синхронно устанавливали и поддерживали одинаковые, экономически необоснованные цены на своих заправочных станциях. Это касается АЗС № 481 по адресу: ул. Шахтёров, 25А и АЗС № 657 по адресу: ул. Калинина, 84 г.

Ключевым фактором является то, что компании не входят в состав крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Они — прямые конкуренты и обязаны самостоятельно формировать свою ценовую политику.

Анализ показал, что стоимость бензина и дизельного топлива на этих двух станциях значительно превышала средние розничные цены по Красноярскому краю, цены на фирменных АЗС ВИНК и у других независимых операторов, работающих под тем же брендом «Газпромнефть».

По мнению ФАС, такие действия свидетельствуют о наличии согласованных действий для получения сверхприбыли. Подобные практики прямо нарушают Закон о защите конкуренции.

Если вина предпринимателей будет доказана, им грозят серьёзные оборотные штрафы.