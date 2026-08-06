Потери Украины от блокады портов превысили $1 млрд

Из-за ограничений Украина ежедневно теряет около $70 млн, прежде всего из-за сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции и стали. Ограниченные возможности железнодорожной сети также не позволяют быстро компенсировать падение морских перевозок. При этом в подсчётах не учитываются возможные поставки военных грузов для ВСУ. Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по объектам в портах, которые использовались в военных целях.