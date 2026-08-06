Эксперт Медякова назвала главные ошибки, снижающие размер будущей пенсии

Отсутствие официального трудоустройства, получение зарплаты «в конверте» и длительные перерывы в трудовом стаже — основные факторы, которые лишают граждан пенсионных баллов. Доцент Президентской академии Екатерина Медякова в беседе с РИА Новости предупредила россиян о том, что неофициальная занятость и пробелы в трудовой книжке могут существенно сократить выплаты в старости.
.Как пояснила эксперт, страховые взносы в Социальный фонд России (СФР) начисляются только с той суммы, которая указана в договоре.
«Если работодатель выплачивает часть зарплаты неофициально, страховые взносы начисляются не со всей суммы, что уменьшает количество пенсионных баллов. Кроме того, на размер пенсии могут повлиять неоформленная работа и длительные периоды без отчислений», — подчеркнула специалист.
Она напомнила, что для выхода на пенсию в 2026 году необходимо иметь минимум 15 лет стажа и накопить 30 баллов.
Особое внимание эксперт призвала уделить самозанятым гражданам. Поскольку за них работодатели не перечисляют взносы, им необходимо самостоятельно делать добровольные платежи в СФР. Нарушение сроков или отсутствие таких взносов напрямую влияет на формирование будущей выплаты.
Медякова также посоветовала регулярно проверять данные лицевого счета на портале «Госуслуги». Если в выписке отсутствуют какие-либо периоды работы, это может стать ошибкой, которую лучше исправить до момента назначения пенсии [sources=[синтез данных из открытых источников]].