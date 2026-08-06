Эксперт Медякова назвала главные ошибки, снижающие размер будущей пенсии

Отсутствие официального трудоустройства, получение зарплаты «в конверте» и длительные перерывы в трудовом стаже — основные факторы, которые лишают граждан пенсионных баллов. Доцент Президентской академии Екатерина Медякова в беседе с РИА Новости предупредила россиян о том, что неофициальная занятость и пробелы в трудовой книжке могут существенно сократить выплаты в старости.