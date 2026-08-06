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Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения Эболы в Конго

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ускорении распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ускорении распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

По его словам, специалисты усиливают меры реагирования, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. ВОЗ взаимодействует с местными властями и международными партнерами для локализации вспышки.

Организация призывает оперативно выявлять новые случаи заболевания и расширять меры эпидемиологического контроля.

Налоговая официально ликвидировала ИП Земфиры* в России.