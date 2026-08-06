В красноярском роддоме будущим мамам рассказали о нюансах питания и восстановления после родов

«Мы видим, насколько такие встречи важны для наших пациенток. Молодые мамы часто чувствуют себя неуверенно, особенно в первые недели после родов, и им нужна не только медицинская, но и информационная поддержка. Образовательный клуб — это возможность получить достоверные знания от проверенных специалистов, разобраться в волнующих вопросах и просто почувствовать, что они не одни. Мы благодарны экспертам за участие и планируем продолжать эту традицию, чтобы каждая мама чувствовала себя уверенно и спокойно», — прокомментировала Марина Менцик, заведующая родильным домом КМКБ № 20 имени И. С. Берзона.