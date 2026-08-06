В красноярском роддоме будущим мамам рассказали о нюансах питания и восстановления после родов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В родильном доме Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона прошла образовательная лекция в рамках Всемирной недели грудного вскармливания. Эксперты рассказали будущим мамам, чем стоит питаться во время грудного вскармливания и как восстановиться после родов.
Аккредитованный нутрициолог Екатерина Кузменцова объяснила, что в период грудного вскармливания необходимо пить больше жидкости, поскольку молоко на 87−90% состоит из воды. Из рациона на время стоит исключить алкоголь, сырое мясо и рыбу, а также непастеризованные молочные продукты. А вот продуктов, меняющих вкус молока (чеснок, хрен, горчицу), избегать не стоит, но главное — добавлять их в своё питание постепенно.
Специалист по женскому здоровью и фитнес-тренер Екатерина Окладникова сообщила будущим мамам, что восстановление после родов — это не столько про фигуру, сколько про здоровье. Восстановиться должны в первую очередь дыхание, мышцы живота и корпуса, положение таза и осанка. Екатерина наглядно показала, как нужно поднимать ребёнка: необходимо согнуть ноги, а не спину, держать ребёнка ближе к телу и подниматься, не скручиваясь, за счёт ног.
«Мы видим, насколько такие встречи важны для наших пациенток. Молодые мамы часто чувствуют себя неуверенно, особенно в первые недели после родов, и им нужна не только медицинская, но и информационная поддержка. Образовательный клуб — это возможность получить достоверные знания от проверенных специалистов, разобраться в волнующих вопросах и просто почувствовать, что они не одни. Мы благодарны экспертам за участие и планируем продолжать эту традицию, чтобы каждая мама чувствовала себя уверенно и спокойно», — прокомментировала Марина Менцик, заведующая родильным домом КМКБ № 20 имени И. С. Берзона.
Всемирная неделя грудного вскармливания проводится с 1 по 7 августа при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ, однако в 2026 году Министерство здравоохранения РФ объявило, что Неделя будет проходить с 3 по 9 августа.