В ЦБ сообщили волгоградцам о возможности пополнить свои счета через любой банкомат

При этом внедрение в банкоматы новой возможности пока что будет носить для финансовых организаций исключительно добровольный характер. В случае реализации соответствующего функционала будут действовать ограничения для перевода: не более 25 тыс. на операцию, 50 тыс. в сутки и 200 тыс. в один месяц.