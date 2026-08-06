Дорого? Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2026 году в Красноярске

Мама шестиклассницы Александра уже начала готовить дочь к школе. Вместе они проверили оставшиеся с прошлого года вещи и определили, что придётся покупать к 1 сентября. На примере их семьи krsk.aif.ru разбирался, сколько стоит собрать ребёнка в школу в Красноярске в 2026 году.