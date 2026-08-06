Дорого? Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2026 году в Красноярске

До начала учебного года остаётся меньше месяца. Красноярские родители проверяют прошлогоднюю форму, составляют списки покупок и подсчитывают предстоящие расходы. Одежда, обувь, рюкзак и канцелярия могут обойтись семье в несколько десятков тысяч рублей.
Мама шестиклассницы Александра уже начала готовить дочь к школе. Вместе они проверили оставшиеся с прошлого года вещи и определили, что придётся покупать к 1 сентября. На примере их семьи krsk.aif.ru разбирался, сколько стоит собрать ребёнка в школу в Красноярске в 2026 году.
Форма съедает половину бюджета.
Самая дорогая часть школьной корзины — одежда. Базовый комплект для мальчика включает две рубашки или футболки-поло, две пары брюк и жилет либо джемпер. В экономном варианте на него потребуется около 6−7 тыс. рублей. Если добавить пиджак и выбирать вещи среднего ценового сегмента, сумма увеличится до 10−14 тыс.
Для девочки обычно покупают две блузки, юбку или сарафан, брюки, жилет и колготки. Минимальный набор можно собрать примерно за 8−9 тыс. рублей, более качественный комплект обойдётся в 11−16 тыс. Девочку нередко получается собрать дороже из-за большего количества предметов одежды и дополнительных аксессуаров.
В семье Александры часть вещей сохранилась с прошлого учебного года, однако форму и обувь придётся обновить.
«Сначала дочь примеряет всю одежду и обувь, затем мы проверяем рюкзак, пенал и канцелярию. В этом году рюкзак сохранился, но нужно купить сарафан, две блузки, туфли и кроссовки. Думаю, только на одежду и обувь уйдёт около 15−18 тыс. рублей», — рассказывает красноярка.
Во сколько обойдётся обувь и канцелярия для школьника?
Сменные туфли или полуботинки стоят примерно 2,5−5 тыс. рублей. На кроссовки, футболку, шорты или спортивные брюки и мешок для формы потребуется ещё 3,5−5 тыс. Рюкзак для ученика средней школы можно найти примерно за 1−3 тыс. рублей. На тетради, ручки, обложки, карандаши, краски и другие принадлежности стоит заложить ещё 2−5 тыс.
По словам Александры, именно отдел канцелярии часто становится источником незапланированных расходов.
«Дочери нравятся яркие тетради, блокноты и маркеры. Мы договариваемся, что сначала берём необходимое по списку, а потом она выбирает одну дополнительную вещь. Иначе на кассе выясняется, что на мелочи ушло ещё несколько тысяч», — говорит мама школьницы.
Итоговая сумма на сборы ребёнка в школу.
По нашим подсчётам, минимальная школьная корзина для мальчика составит около 17−18 тыс. рублей, для девочки — 20−21 тыс. рублей. Вариант с несколькими сменными комплектами и товарами среднего ценового сегмента обойдётся соответственно в 27−30 тыс. и 30−33 тыс. рублей.
Снизить расходы поможет предварительная ревизия. Рюкзак, пенал, линейки, краски и часть спортивной одежды необязательно менять ежегодно. Канцелярию лучше покупать после того, как школа сообщит точные требования. Дополнительную одежду можно докупить уже в сентябре, когда ажиотаж спадёт.
В расчёт не вошли осенняя куртка, смартфон, компьютер, письменный стол и букет к 1 сентября. Если ребёнку нужны и эти покупки, итоговая сумма окажется намного выше.
Будут ли выплаты к 1 сентября 2026 в Красноярске?
Как рассказали krsk.aif.ru в министерстве социальной политики Красноярского края, в 2026 году многодетные семьи Красноярска могут получить по 13 806 рублей на каждого ребёнка школьного возраста. В северных территориях размер выше из-за районного коэффициента: в Норильске он достигает 19 116 рублей. Выплата также положена семьям, в которых оба родителя имеют инвалидность, и неполным семьям с родителем-инвалидом.
Пособие предоставляют один раз в календарном году. Заявление можно подать через МФЦ или территориальное отделение социальной защиты. С 2025 года выплату также могут назначить без заявления, если необходимые сведения уже есть в государственной системе. Списки таких получателей формируют до 1 августа, поэтому деньги обычно поступают в первой половине месяца.
В 2026 году выплату получили около 80 тыс. семей. Обратиться за ней можно и позднее: например, если третий ребёнок родится в сентябре или октябре и семья получит статус многодетной, родители смогут подать заявление до конца календарного года.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие профильные классы будут работать в Красноярске в 2026.