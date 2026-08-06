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ВС РФ южнее и восточнее Одессы поразили два сухогруза

Армия России поразила беспилотниками в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы два сухогруза, осуществлявших доставку грузов военного назначения. Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Армия России поразила беспилотниками в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы два сухогруза, осуществлявших доставку грузов военного назначения. Об этом в четверг, 6 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, — передает Telegram-канал российского оборонного ведомства.

Днем ранее российские военные заняли населенные пункты Рыжевка в Сумской области и Зарница в Запорожской области.

Также ВС РФ продолжили наносить удары высокоточным авиационным оружием и беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. В порту Одессы поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд Вооруженных сил Украины.

2 августа Вооруженные силы России в течение дня наносили удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины.

Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Ольговка в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.

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