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Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки раскритиковал РФ, но не упомянул США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии по случаю 81-й годовщины бомбардировки раскритиковал Россию и ее действия на Украине, однако упомянул США как страну, сбросившую бомбу.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии по случаю 81-й годовщины бомбардировки раскритиковал Россию и ее действия на Украине, однако упомянул США как страну, сбросившую бомбу.

Речь главы города началась со слов о том, что Москва якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания».

При этом в первой части своего выступления он не произносил слова Россия, называя ее «большой державой», однако затем напрямую упомянул российско-украинский конфликт.

В то же время Мацуи ни разу не сказал, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити тоже отказалась говорить о Вашингтоне, передает ТАСС.

До этого президент США Дональд Трамп называл атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом. При этом он отметил, что отношения между странами уже долгое время остаются крепкими.

В августе прошлого года редакция газеты The New York Post, в свою очередь, назвала ядерный удар по японским городам Хиросима и Нагасаки в 1945 году «спасением сотен тысяч жизней».

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