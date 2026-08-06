Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки раскритиковал РФ, но не упомянул США

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии по случаю 81-й годовщины бомбардировки раскритиковал Россию и ее действия на Украине, однако упомянул США как страну, сбросившую бомбу.
Речь главы города началась со слов о том, что Москва якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания».
При этом в первой части своего выступления он не произносил слова Россия, называя ее «большой державой», однако затем напрямую упомянул российско-украинский конфликт.
В то же время Мацуи ни разу не сказал, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити тоже отказалась говорить о Вашингтоне, передает ТАСС.
До этого президент США Дональд Трамп называл атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом. При этом он отметил, что отношения между странами уже долгое время остаются крепкими.
В августе прошлого года редакция газеты The New York Post, в свою очередь, назвала ядерный удар по японским городам Хиросима и Нагасаки в 1945 году «спасением сотен тысяч жизней».