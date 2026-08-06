Синоптики предупредили о сильной непогоде в Московском регионе

По прогнозу специалистов, в регионе возможны шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду, град диаметром до 7 сантиметров, а также сильные ливни, способные вызвать серьезные подтопления. Наиболее высокая вероятность шквалов прогнозируется на западе и севере области, крупного града — на востоке и юго-востоке, а подтоплений — в Московской агломерации.