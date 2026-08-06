Синоптики предупредили о сильной непогоде в Московском регионе

Синоптики предупредили жителей Московского региона об опасных погодных явлениях, которые ожидаются с полудня 7 августа до утра 8 августа. По предварительным данным, объявлен повышенный, третий уровень погодной опасности.
По прогнозу специалистов, в регионе возможны шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду, град диаметром до 7 сантиметров, а также сильные ливни, способные вызвать серьезные подтопления. Наиболее высокая вероятность шквалов прогнозируется на западе и севере области, крупного града — на востоке и юго-востоке, а подтоплений — в Московской агломерации.
По словам синоптиков, причиной ухудшения погоды станет сочетание высокой атмосферной неустойчивости, сильных воздушных потоков на высоте и очень влажной воздушной массы. Жителям рекомендуют следить за прогнозами, соблюдать осторожность и по возможности избегать пребывания на улице во время непогоды.
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