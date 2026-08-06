Участок тротуара у дома на Большой Садовой, 94, огородили для безопасности пешеходов

Администрация города Ростова‑на‑Дону информирует жителей и гостей города о введении режима повышенной готовности из-за опасности обрушения конструкций аварийного многоквартирного дома по адресу: ул. Большая Садовая, 94. Дом признан аварийным и подлежит реконструкции, состояние несущих конструкций создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.
В целях обеспечения безопасности населения по периметру опасной зоны установлены фан‑барьеры. Доступ в ограждённую территорию строго ограничен.
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 4 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (утверждены постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417), при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается:
заходить за ограждение, обозначающее опасную зону;
совершать действия, создающие угрозу собственной безопасности, а также жизни и здоровью других лиц.
За нарушение указанных правил предусмотрена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ:
для граждан — предупреждение либо штраф в размере от 1 000 до 30 000 рублей;
для должностных лиц — штраф от 10 000 до 50 000 рублей;
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — штраф от 30 000 до 50 000 рублей;
для юридических лиц — штраф от 100 000 до 300 000 рублей.
Просим жителей близлежащих домов и прохожих соблюдать установленные ограничения и не пересекать линию ограждения. Ваша безопасность — наш приоритет.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.