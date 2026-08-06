Участок тротуара у дома на Большой Садовой, 94, огородили для безопасности пешеходов

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 4 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (утверждены постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417), при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается: