В Зеленогорске наказали высадившего пассажира не на той остановке перевозчика

В ответ на это компания сообщила, что провела внеплановый инструктаж с водителями: им еще раз напомнили о правилах движения и требованиях законодательства. Кроме того, пострадавшему пассажиру предложили прийти в филиал и получить компенсацию за проезд на автобусе, на котором он так и не добрался до своей остановки.