Сильная жара до +40 градусов придёт в Ростовскую область

Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило экстренное предупреждение в связи с аномальным повышением температур. По данным ведомства, 6, 7 и 8 августа в донском регионе ожидается экстремальная жара — столбики термометров будут подниматься до отметки +40 градусов.
Спасатели призывают жителей Дона строго соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется минимизировать пребывание на открытом солнце, выбирать тенистые места и усилить питьевой режим. Гардероб следует формировать из легкой воздухопроницаемой одежды светлых тонов, обязательно использование головных уборов. Употребление алкогольных напитков в период пиковых температур категорически не рекомендуется.
Отдельное внимание в МЧС уделили вопросам пожарной безопасности. В условиях высоких температур возрастает риск природных возгораний, поэтому ведомство напоминает о недопустимости разведения костров и выжигания сухой растительности.
По прогнозам синоптиков Ростовского гидрометцентра, погода в ближайшие дни будет преимущественно сухой. Лишь в ночь на 6 августа в северных районах области возможны кратковременные дожди, однако дневные часы, а также 7 и 8 августа пройдут без осадков.