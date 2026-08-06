В Канске мужчина крал кофе из магазинов, чтобы купить алкоголь (видео)

В Красноярском крае 49-летнего мужчину будут судить за серию краж кофе и алкоголя из магазинов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Житель Канска несколько раз судим, но должных выводов для себя не сделал. Последний раз он освободился условно-досрочно в апреле 2025 года, а в мае 2026 года попался на очередной краже.
«В течение двух недель он обходил канские магазины, брал с полок алкоголь и кофе, прятал под куртку и выходил мимо касс. Камеры наблюдения фиксировали его снова и снова. “Алкоголь воровал для себя, кофе продавал прохожим — на выручку покупал спиртное” — так 49-летний житель Канска объяснил полиции свои “подвиги”», — рассказали в прокуратуре.
Всего следователи насчитали 11 эпизодов краж из сетевых магазинов. Причем в некоторые торговые точки мужчина заходил не один раз — однажды за полчаса он вынес из магазина пять банок кофе.
В прокуратуре рассказали, что за нарушение условий освобождения злоумышленника отправили в СИЗО. Уголовное дело рассмотрит Канский городской суд, ему грозит до двух лет лишения свободы.