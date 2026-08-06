В Канске мужчина крал кофе из магазинов, чтобы купить алкоголь (видео)

«В течение двух недель он обходил канские магазины, брал с полок алкоголь и кофе, прятал под куртку и выходил мимо касс. Камеры наблюдения фиксировали его снова и снова. “Алкоголь воровал для себя, кофе продавал прохожим — на выручку покупал спиртное” — так 49-летний житель Канска объяснил полиции свои “подвиги”», — рассказали в прокуратуре.