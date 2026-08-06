Акция «Добрый август» помогает детям Комсомольска-на-Амуре собраться в школу

Напомним, в Хабаровском крае проходит также акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой неравнодушные жители могут приносить в пункты сбора канцелярские принадлежности, форму, портфели и рюкзаки, которые будут переданы детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.