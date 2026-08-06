Акция «Добрый август» помогает детям Комсомольска-на-Амуре собраться в школу

В течение июля в Комсомольске-на-Амуре проходила акция «Добрый август», организованной Домом молодежи и Центром дополнительного образования «Дземги». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», горожане могли поделиться канцелярскими товарами и другими школьными принадлежностями с детьми из малоимущих многодетных семей.
Комсомольчане охотно приносили на пункт приема все, без чего нельзя представить школьную жизнь, — тетради, ручки, карандаши, цветную бумагу и многое другое. Приносили и портфели б/у, но в отличном состоянии.
Сотрудники Дома молодежи и центра «Дземги» собрали школьные комплекты.
— Мы вручили наборы 8 семьям, в которых воспитывается 32 ребенка. В их числе есть и первоклассники. Для семей это существенная помощь накануне нового учебного года, — рассказала педагог-организатор центра «Дземги» Елена Макаренко.
Она добавила также, что акция «Добрый август» продолжится. Принести канцтовары можно в Центр по адресу: ул. Амурская, 4.
Акция традиционная. В прошлом году наборы со школьной канцелярией вручили 27 семьям.
Напомним, в Хабаровском крае проходит также акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой неравнодушные жители могут приносить в пункты сбора канцелярские принадлежности, форму, портфели и рюкзаки, которые будут переданы детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.