Разница в стоимости новостроек и готового жилья в Москве за год выросла до 31,1%

Вторичное жилье в Москве в апреле—июне 2026 года стоило в среднем 297 тыс. руб. за 1 кв. м, на 31,1% дешевле первичного. Такие подсчеты приводят аналитики «Эйлера». За год этот разрыв увеличился на 7 процентных пунктов (п. п.). Значение стало рекордным для второго квартала с 2020 года. Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин говорит об увеличении ценового разрыва между вторичным и первичным предложениями в Москве в июле с 54% до 60% за год.