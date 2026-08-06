Концессии помогают благоустраивать российские города

Столица Черноземья возглавила федеральный топ-3 по числу проектов государственно-частного партнерства, связанных с благоустройством. Рейтинг составили в национальном центре «Развивай.РФ» по итогам 2025 года. При этом учитывали инициативы с объемом вложений от одного миллиона рублей, на реализацию которых заложено не менее трех лет.
В Воронеже, по словам гендиректора «Развивай.РФ» Андрея Самохина, в 2025 году в рамках ГЧП реализовали пять таких проектов с суммарным объемом инвестиций более 250 миллионов рублей. Причем все вложения были исключительно частными. Они были направлены на реконструкцию подземных пешеходных переходов и благоустройство зеленой зоны.
Речь идет о концессионных соглашениях, которые заключены между мэрией и местным предпринимателем Эдуардом Толоконниковым. Впервые за такой проект он взялся в 2020 году, приведя в порядок полузаброшенный парк «Дельфин». Сейчас бизнесмен является концессионером не только «Дельфина», но и соседней с ним территории на левом берегу водохранилища, а также парка «Танаис». Кроме того, в 2022-м он взял в концессию три подземных перехода.
С переходов городские власти в свое время и начинали отрабатывать механизм ГЧП применительно к общественным пространствам. Поскольку средств на софинансирование в бюджете не было, выбрали схему, при которой частный инвестор получает объект в операционное управление на длительный срок, вкладывает свои деньги в его обновление и затем постепенно возвращает затраты — зарабатывая, например, на сдаче площадей в аренду или оказании услуг. При этом с определенного момента еще и вносит в муниципальную казну концессионную плату.
Восемь лет назад в концессию на 25 лет отдали переход у воронежского цирка. Компания «Меридиан» за 67 миллионов провела капитальный ремонт этой подземной развязки для пешеходов, где с 1990-х работали различные торговые точки. Сегодня места для предпринимателей там по-прежнему есть, но все выглядит цивилизованно, тоннель освещен и регулярно убирается. В 2020 году фирма «Стройплан» взялась за переходы на Московском проспекте и проспекте Революции. Их ремонт — с устройством подъемников для инвалидов и организацией видеонаблюдения — оценивали в 9,4 и 18 миллионов соответственно.
Городские власти начинали отрабатывать механизм ГЧП с подземных пешеходных переходов.
Уже тогда в мэрии рассчитывали привлечь бизнес и к реконструкции переходов на улицах Ворошилова и Димитрова. Желающих, однако, не нашлось. Но через несколько лет передали их инвестору со всеми накопившимися проблемами. В группу кандидатов на концессию добавился тоннель на улице Плехановской, в самом центре города, но был очень темным местом в прямом и переносном смысле.
Эдуард Толоконников решил заняться тремя переходами сразу и предложил воплотить там культурно-просветительский проект «Подземка». По соглашению о концессии, которое заключено на 20 лет, он обязался за два года провести реконструкцию, вложив около 23 миллионов рублей. Для каждого из тоннелей разработали свой дизайн. Один должен рассказывать о вкладе воронежцев в освоение космоса, другой — о туристических достопримечательностях. Третий задумали превратить в творческую площадку, где художники и фотографы могли бы устраивать выставки. Помимо прочего надо было устроить внутри вентиляцию, сигнализацию, видеонаблюдение, туалеты и подъемники. А над лестницами сделать навесы, чтобы защитить их от осадков. Но оказалось, что у переходов капитальные проблемы с гидроизоляцией, а вкладывать в нее средства концессионер по условиям соглашения не может. Отступать бизнесмен не намерен, сейчас он вместе с администрацией города вырабатывает новый план.
С зелеными зонами процесс пошел более динамично. «Дельфин», куда вложено около 190 миллионов рублей, стал популярным местом отдыха. Сохранив знаковые объекты (например, маяк — смотровую вышку у берега воронежского моря), инвестор создал площадки для кафе и киосков, удобный пирс, хорошо оснащенную спортивную зону и просторные туалеты (в том числе отдельный для детей). Теперь в парке работают прокат лодок и катамаранов, всевозможные аттракционы. Отдыхающих много, доход приносит буквально каждый метр, но к качеству инфраструктуры нареканий уже нет.
С конца 2024 года у предпринимателя под опекой линия берега от «Дельфина» до водолазной школы. На месте дикого пляжа" там планируется создать зону отдыха с мостками, местом для барбекю, площадкой для выгула собак и парковкой, высадить кусты и деревья. Объем необходимых вложений оценили в 193 миллиона, период концессии — 25 лет.
Третий год идет работа и по развитию парка «Танаис» — ценного соснового массива в Советском районе. Концессионером выступает фирма, учрежденная Толоконниковым и еще двумя воронежскими предпринимателями — Эдуардом Красновым и Дмитрием Хвастуновым. Они взяли территорию на 35 лет и обязались вложить в нее 415 миллионов рублей до лета 2028 года. Парк — очень посещаемое место, через него проходило семь тысяч человек в день. «Танаис» решили превратить в многофункциональное пространство. Инвесторы обещают сохранить тропинки и зеленые насаждения, выделить тихую площадку для старшего поколения, вернуть карусели, добавить фудкорт, спортплощадки и памп-трек.