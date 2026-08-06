Концессии помогают благоустраивать российские города

Эдуард Толоконников решил заняться тремя переходами сразу и предложил воплотить там культурно-просветительский проект «Подземка». По соглашению о концессии, которое заключено на 20 лет, он обязался за два года провести реконструкцию, вложив около 23 миллионов рублей. Для каждого из тоннелей разработали свой дизайн. Один должен рассказывать о вкладе воронежцев в освоение космоса, другой — о туристических достопримечательностях. Третий задумали превратить в творческую площадку, где художники и фотографы могли бы устраивать выставки. Помимо прочего надо было устроить внутри вентиляцию, сигнализацию, видеонаблюдение, туалеты и подъемники. А над лестницами сделать навесы, чтобы защитить их от осадков. Но оказалось, что у переходов капитальные проблемы с гидроизоляцией, а вкладывать в нее средства концессионер по условиям соглашения не может. Отступать бизнесмен не намерен, сейчас он вместе с администрацией города вырабатывает новый план.