20 000 человек за одну ночь: что нацисты сделали с гетто Вильнюса 6 августа 1943 года

К лету 1943 года политика немецкого руководства в отношении гетто на оккупированных территориях изменилась. Если на начальном этапе войны гетто использовались как места изоляции еврейского населения и источник принудительной рабочей силы, то впоследствии руководство СС приступило к их постепенной ликвидации. Это решение было связано как с реализацией политики уничтожения европейского еврейства, так и с необходимостью сосредоточить оставшихся трудоспособных узников в системе концентрационных лагерей, находившихся под непосредственным контролем СС.