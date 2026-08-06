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Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев не смог обжаловать 13 лет колонии

Кассационный суд оставил в силе приговор Алану Марзаеву.

Источник: Комсомольская правда

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву. Решение было принято 5 августа в Самаре.

Ранее экс-чиновника признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Марзаеву назначили штраф в размере 561 млн рублей. Также ему запретили в течение 12 лет занимать государственные и ряд муниципальных должностей.

При вынесении первоначального приговора бывшего вице-премьера также лишили государственных наград и почетных званий. Однако, по данным источников РБК-Уфа, после рассмотрения дела в кассационной инстанции почетные звания Алану Марзаеву вернули.

При этом основное наказание в виде 13 лет колонии строгого режима осталось без изменений.