Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев не смог обжаловать 13 лет колонии

Ранее экс-чиновника признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Марзаеву назначили штраф в размере 561 млн рублей. Также ему запретили в течение 12 лет занимать государственные и ряд муниципальных должностей.