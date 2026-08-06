Сергей Кравчук: Хабаровск полностью готов к подъему уровня воды в Амуре

По словам мэра краевой столицы, сегодня утром река достигла отметки 423 сантиметра. Пока амурская вода затопила только нижний ярус набережной стадиона имени Ленина и начала подтапливать три амурских острова — Дачный, Большой Уссурийский и Кабельный, на которых у многих хабаровчан находятся дачные участки. Горожане регулярно ездят туда, чтобы собрать и вывезти свой урожай, а также поднять ценные вещи на чердаки домов, пока их не затопило амурской водой. Теплоходы по всем пригородным маршрутам еще ходят, хотя две их остановки («6 километр» и «5,5 километр») уже временно закрыты, так как их затопило. Кроме того, посадка пассажиров на теплоходы с 5 августа производится не на центральной набережной Хабаровска, а на остановке «Прибрежная», которая находится в районе ХРЭБ флота. Но, исходя из опыта прошлых лет, она также будет закрыта при подъеме уровня воды в Амуре до 430−450 сантиметров. А при достижении 490−520 сантиметров теплоходы будут работать только на вывоз пассажиров с островов. Высаживать дачников будут на центральном пляже города Хабаровска. В случае же роста уровня воды до 530 сантиметров речные перевозки полностью прекратятся, а в городе будет введен режим ЧС. «Уровень воды растет, и мы действуем на опережение. Город полностью готов к подъему воды: мониторинг ведется непрерывно, маршруты корректируются, а при необходимости мы оперативно введем режим ЧС. Прошу всех жителей не пренебрегать предупреждениями — безопасность людей для нас в приоритете», — заявил мэр города Хабаровска Сергей Кравчук.