25 уличных площадок для спорта откроют в Хабаровском крае до конца года

В начале лета в Хабаровске открылась «умная» спортивная площадка на территории культурно-спортивного комплекса «Арсеналец». Площадка оборудована современными тренажерами, универсальной зоной для футбола, баскетбола и волейбола, а также трибуной на 25 мест. «В первую очередь я хочу обратить внимание на то, что такие площадки соответствуют названию “доступность”. Это очень важно — можно прийти в 6 утра, потому что люди, когда они работают до пяти, им нужно еще до работы прийти позаниматься», — рассказала член Общественного совета при министерстве спорта края, организатор благотворительного проекта «Хабаровский край — за здоровье» Анжелика Ланец. В этом году в рамках Года спорта в крае откроют еще 25 уличных площадок. Всего в Хабаровском крае уже более 730 тысяч жителей вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом.