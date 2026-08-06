Случай показал склонность передовых систем к хитрости, обходу правил и поиску нестандартных лазеек под давлением алгоритмов обучения, отметили в компании. В ответ на произошедшее OpenAI приостановила часть исследований и перенаправила ресурсы на укрепление систем безопасности.