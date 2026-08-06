Минобороны: ВС РФ поразили два судна с грузом для ВСУ в Чёрном море

Российские военные продолжают наносить удары по морским целям, задействованным в интересах украинских вооружённых сил. Накануне вечером в акватории Черного моря, на участках южнее и восточнее Одессы, барражирующими боеприпасами были атакованы два сухогруза, сообщили в Минобороны РФ 6 августа.