Минобороны: ВС РФ поразили два судна с грузом для ВСУ в Чёрном море

«Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа “сухогруз”, осуществлявшие доставку грузов военного назначения», — говорится в сообщении.
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