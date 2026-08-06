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Минобороны: ВС РФ поразили два судна с грузом для ВСУ в Чёрном море

Российские военные продолжают наносить удары по морским целям, задействованным в интересах украинских вооружённых сил. Накануне вечером в акватории Черного моря, на участках южнее и восточнее Одессы, барражирующими боеприпасами были атакованы два сухогруза, сообщили в Минобороны РФ 6 августа.

Источник: Life.ru

«Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа “сухогруз”, осуществлявшие доставку грузов военного назначения», — говорится в сообщении.

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