Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики готовят котельные ДГК к отопительному сезону

Три котельных АО «Дальневосточная генерирующая компания» в Хабаровском крае ремонти-руют и готовят к зиме.

На подготовку Ургальской котельной в поселке ЦЭС направили более 25 млн руб., Волочаевской котельной в Хабаровске выделили почти 8 млн руб., а на ремонт оборудования Некрасовской котельной в п. Некрасовка заложили 11,5 млн руб.

Ключевым в межотопительный период станет ремонт на паровом котле № 2 Ургальской котельной. Комплексные работы позволят обновить оборудование для его надёжной эксплуатации в зимний период.

Всего на трёх котельных запланированы плановые текущие ремонты 14 единиц оборудования (котельного, электрического, теплосетевого).

«До старта отопительного сезона необходимо завершить весь комплекс мероприятий, который позволит оборудованию работать качественно и надёжно. Ремонтная кампания стартовала сразу после завершения подачи отопления, а финальные работы планируются в сентябре», — отметил главный инженер Хабаровской ТЭЦ-2 Константин Токоленко.

Напомним, что котельные Ургальская, Волочаевская и Николаевская являются структурными подразделениями Хабаровской ТЭЦ-2.