Энергетики готовят котельные ДГК к отопительному сезону

На подготовку Ургальской котельной в поселке ЦЭС направили более 25 млн руб., Волочаевской котельной в Хабаровске выделили почти 8 млн руб., а на ремонт оборудования Некрасовской котельной в п. Некрасовка заложили 11,5 млн руб.
Ключевым в межотопительный период станет ремонт на паровом котле № 2 Ургальской котельной. Комплексные работы позволят обновить оборудование для его надёжной эксплуатации в зимний период.
Всего на трёх котельных запланированы плановые текущие ремонты 14 единиц оборудования (котельного, электрического, теплосетевого).
«До старта отопительного сезона необходимо завершить весь комплекс мероприятий, который позволит оборудованию работать качественно и надёжно. Ремонтная кампания стартовала сразу после завершения подачи отопления, а финальные работы планируются в сентябре», — отметил главный инженер Хабаровской ТЭЦ-2 Константин Токоленко.
Напомним, что котельные Ургальская, Волочаевская и Николаевская являются структурными подразделениями Хабаровской ТЭЦ-2.