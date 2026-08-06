Энергетики готовят котельные ДГК к отопительному сезону

На подготовку Ургальской котельной в поселке ЦЭС направили более 25 млн руб., Волочаевской котельной в Хабаровске выделили почти 8 млн руб., а на ремонт оборудования Некрасовской котельной в п. Некрасовка заложили 11,5 млн руб.