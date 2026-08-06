В посёлках Калининградской области до конца года установят 16 станций очистки воды — власти

Первые три станции уже ввели в эксплуатацию: две — в Коврово и Холмах Зеленоградского округа, ещё одну — в Низовье Гурьевского. Внутри модульных блоков установили оборудование, которое очищает воду из скважин от железа и взвесей, а затем обеззараживает её. Как отмечают власти, новые объекты снабжают более двух тысяч жителей и полностью покрывают потребности этих населённых пунктов.