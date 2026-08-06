В посёлках Калининградской области до конца года установят 16 станций очистки воды — власти

В 2026 году в населённых пунктах Калининградской области появятся 16 станций водоподготовки. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.
Первые три станции уже ввели в эксплуатацию: две — в Коврово и Холмах Зеленоградского округа, ещё одну — в Низовье Гурьевского. Внутри модульных блоков установили оборудование, которое очищает воду из скважин от железа и взвесей, а затем обеззараживает её. Как отмечают власти, новые объекты снабжают более двух тысяч жителей и полностью покрывают потребности этих населённых пунктов.
«Ещё пять новых станций в течение пары месяцев заработают в микрорайоне Заречный Гурьевского округа, в посёлках Краснополянское Черняховского округа, Зеленодольское Мамоновского округа, Краснофлотское и Романово Зеленоградского округа. Также до конца года планируется поставка станций в посёлки пяти муниципалитетов: Зеленоградского, Гурьевского, Черняховского, Ладушкинского и Мамоновского округов», — обещают в правительстве.
В феврале в Калининградской области установили семь станций водоподготовки для населённых пунктов, где из кранов регулярно течёт «квас».