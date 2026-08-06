С начала года инвестиции в промышленность Красноярского края превысили 922 млрд рублей

Об этом в ходе оперативного совещания Минпромторга России сообщил министр промышленности и торговли Александр Черников. Кроме того, глава ведомства доложил о мерах государственной поддержки отрасли, планах по созданию новых предприятий и совершенствованию промышленной инфраструктуры, включая индустриальные парки. Также он затронул вопросы кадрового резерва региона и предпринимаемые действия для его усиления. По словам Александра Черникова, промышленный потенциал региона представлен 5 540 предприятиями, из них 4 162 относятся к обрабатывающим производствам. В регионе для содействия предпринимательству реализуются 22 различные формы поддержки. Благодаря программам фонда развития промышленности компании привлекли заемные средства на льготных условиях в размере 369 миллионов рублей. Помимо этого, финансовую помощь общим объемом 87 миллионов рублей получили 127 субъектов малого и среднего бизнеса.