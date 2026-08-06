Свободное посещение введут для части школьников Владивостока на время ВЭФ

Свободное посещение объявлено в школах Владивостока на период проведения Восточного экономического форума (16+). Родители учащихся 1−8 классов смогут самостоятельно решить, отправлять ли детей на занятия в первую неделю нового учебного года. При этом для учеников 9−11 классов учебный процесс начнётся в обычном режиме. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.