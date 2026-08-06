Свободное посещение введут для части школьников Владивостока на время ВЭФ

Свободное посещение объявлено в школах Владивостока на период проведения Восточного экономического форума (16+). Родители учащихся 1−8 классов смогут самостоятельно решить, отправлять ли детей на занятия в первую неделю нового учебного года. При этом для учеников 9−11 классов учебный процесс начнётся в обычном режиме. Об этом корр. ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
«Первая неделя нового учебного года, который стартует 1 сентября, для учащихся 1−8 классов планируется свободной для посещения. Учащиеся 9−11 классов будут учиться в обычном режиме», — рассказали в мэрии.
Такой порядок планируется ввести в связи с проведением ВЭФ (16+), который состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
Так, первым учебным днём для школьников 1−8 классов, которые воспользуются правом свободного посещения, станет 7 сентября. Но торжественные линейки проведут в сам День знаний — 1 сентября.
В прошлом году учебный процесс во время ВЭФ организовали таким же образом.
Напомним, что деловая программа XI Восточного экономического форума опубликована на официальном сайте мероприятия. В неё войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Главная тема форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей».