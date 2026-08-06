Диетолог дала рекомендации жителям Приморья в сезон сбора грибов

Грибы содержат витамины, железо, кальций и растительный белок. Из-за низкой калорийности они полезны людям с ожирением и диабетом. Однако белки усваиваются тяжело и создают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Людям с заболеваниями органов пищеварения и детям до трех лет употреблять их не стоит. Здоровым взрослым рекомендуется съедать не более 150 граммов один-два раза в неделю.