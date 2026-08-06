Диетолог дала рекомендации жителям Приморья в сезон сбора грибов

В Приморье начался сезон сбора грибов. Главный внештатный диетолог края Ольга Ямилова рассказала о пользе продукта и объяснила, как избежать отравлений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Грибы содержат витамины, железо, кальций и растительный белок. Из-за низкой калорийности они полезны людям с ожирением и диабетом. Однако белки усваиваются тяжело и создают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Людям с заболеваниями органов пищеварения и детям до трех лет употреблять их не стоит. Здоровым взрослым рекомендуется съедать не более 150 граммов один-два раза в неделю.
Особую опасность представляют домашние заготовки. Если нарушить технологию приготовления, банка с грибами может стать причиной тяжелого отравления — ботулизма.
«Людям с заболеваниями органов пищеварения, особенно в период обострения, следует ограничить употребление грибов. Улучшить их усвоение помогают длительная термическая обработка, тушение, измельчение», — отметила Ольга Ямилова.
Специалисты советуют не покупать домашние закрутки с рук, а грибы собирать только в экологически чистых лесах вдали от дорог.