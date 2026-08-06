Сбер оказал порядка 90 тыс. выездных консультаций и услуг на юге за первое полугодие 2026 года

На сегодняшний день финансовая доставка остаётся одним из популярных банковских сервисов на юге России.
За первые шесть месяцев 2026 года Сбер оказал южным семьям порядка 90 тыс. выездных банковских консультаций и услуг. Среди южан чаще всего таким сервисом пользовались жители Краснодарского края (22 тыс.), Ростовской области (12,7 тыс.) и республики Крым (12,3 тыс.). А лидерами по темпу роста относительно первого полугодия 2025 года стали Ингушетия, где спрос увеличился почти втрое (+193%), Калмыкия (+49%) и Кабардино-Балкария (+42%). Суммарно в этих регионах сотрудники Сбера оказали почти 6,5 тысяч консультаций и услуг на дому с января по июнь 2026 года.
Традиционно наибольшая популярность такого сервиса сохраняется среди частных клиентов банка: 95% занимают заявки по оформлению и получению дебетовых, включая молодёжные и детские СберКарты, и кредитных карт. Однако и среди юридических лиц наблюдается интерес, преимущественно на оформление банковских бизнес карт, открытие РКО, идентификацию юридического лица и т.д.
Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «Мы видим, как сегодня меняются и появляются новые финансовые привычки в южных регионах, одна из них — получение банковских консультаций и услуг на дому или в офисе. Только за первые шесть месяцев текущего года выездным сервисом банка воспользовалось порядка 90 тыс. жителей юга. Понимая ценность времени занятых людей, мы в Сбере придерживаемся бесшовного формата: наши специалисты приезжают в любую удобную точку, чтобы бесплатно и оперативно закрыть финансовый вопрос на месте».
Сегодня финансовая доставка доступна в 17 крупных городах южных регионов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Ставрополь, Симферополь, Севастополь, Донецк, Элиста, Махачкала, Грозный, Назрань, Магас, Владикавказ, Нальчик, Черкесск, Майкоп.
Источник: пресс-служба Сбербанка.