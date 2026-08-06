Сбер оказал порядка 90 тыс. выездных консультаций и услуг на юге за первое полугодие 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года Сбер оказал южным семьям порядка 90 тыс. выездных банковских консультаций и услуг. Среди южан чаще всего таким сервисом пользовались жители Краснодарского края (22 тыс.), Ростовской области (12,7 тыс.) и республики Крым (12,3 тыс.). А лидерами по темпу роста относительно первого полугодия 2025 года стали Ингушетия, где спрос увеличился почти втрое (+193%), Калмыкия (+49%) и Кабардино-Балкария (+42%). Суммарно в этих регионах сотрудники Сбера оказали почти 6,5 тысяч консультаций и услуг на дому с января по июнь 2026 года.