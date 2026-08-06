11 воронежских муниципалитетов оказались под ударом БПЛА ночью 6 августа

В течение вечера и ночи тревога последовательно охватывала новые территории: в 22:10 под ударом оказались Аннинский, Бобровский и Бутурлиновский районы; в 22:52 — Лискинский и Острогожский; в 23:27 — Борисоглебск и Грибановский район; в 23:57 — Нововоронеж. В общей сложности в зоне непосредственного удара до наступления полуночи оказались 11 муниципалитетов.
Отбой воздушной тревоги для всех территорий был объявлен только в 5:32 утра 6 августа. При этом режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать. Кроме того, в ночное время в области была объявлена угроза ракетного удара.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
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