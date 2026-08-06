Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 воронежских муниципалитетов оказались под ударом БПЛА ночью 6 августа

Режим опасности непосредственной атаки отменен.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 августа Воронежская область вновь оказалась в зоне атаки беспилотных аппаратов. Режим опасности атаки БПЛА был введен в регионе 5 августа в 21:06. Уже через шесть минут, в 21:12, сирены сработали в Богучарском и Россошанском районах, а в 21:16 — в Воронеже.

В течение вечера и ночи тревога последовательно охватывала новые территории: в 22:10 под ударом оказались Аннинский, Бобровский и Бутурлиновский районы; в 22:52 — Лискинский и Острогожский; в 23:27 — Борисоглебск и Грибановский район; в 23:57 — Нововоронеж. В общей сложности в зоне непосредственного удара до наступления полуночи оказались 11 муниципалитетов.

Отбой воздушной тревоги для всех территорий был объявлен только в 5:32 утра 6 августа. При этом режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать. Кроме того, в ночное время в области была объявлена угроза ракетного удара.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше