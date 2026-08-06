В Канаде вертолет президента США едва не столкнулся с другим воздушным судном

Вертолет Marine One, на борту которого находился президент США Дональд Трамп, оказался в опасной близости от другого самолета возле аэропорта Вашингтона. Об этом сообщают американские СМИ.
По предварительным данным, диспетчеры своевременно скорректировали действия экипажей, благодаря чему удалось избежать столкновения. Инцидент расследуют авиационные власти США.
Сообщается, что никто не пострадал, а полет был продолжен в штатном режиме.
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