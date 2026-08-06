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В Японии объявили эвакуацию из-за приближения мощного тайфуна

Власти Японии начали эвакуацию жителей ряда прибрежных районов в связи с приближением мощного тайфуна.

Власти Японии начали эвакуацию жителей ряда прибрежных районов в связи с приближением мощного тайфуна. Об этом сообщают японские СМИ.

По прогнозам синоптиков, стихия принесет сильные ливни, ураганный ветер и высокий риск наводнений и оползней. Железнодорожные компании уже предупредили о возможной отмене части рейсов, а местные власти готовят временные пункты размещения.

Жителей призвали заранее покинуть опасные районы и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

Налоговая официально ликвидировала ИП Земфиры* в России.