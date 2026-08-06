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Нижегородский аэропорт снова ввел ограничения для самолетов 6 августа

Авиарейся отправляют и принимают только по согласованию с соответствующими органами.

Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает обслуживать рейсы — приём и отправка воздушных судов осуществляются по согласованию с профильными органами. Об этом сообщили в Росавиации 6 августа.

Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Как пояснили в Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своего рейса с помощью онлайн‑табло аэропорта.

Ранее ограничения для самолётов сняли в нижегородском аэропорту.