Нижегородский аэропорт снова ввел ограничения для самолетов 6 августа

Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает обслуживать рейсы — приём и отправка воздушных судов осуществляются по согласованию с профильными органами. Об этом сообщили в Росавиации 6 августа.
Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Как пояснили в Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своего рейса с помощью онлайн‑табло аэропорта.
Ранее ограничения для самолётов сняли в нижегородском аэропорту.