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Режим беспилотной опасности действует в Нижегородской области с вечера 5 августа

Его ввели в шесть часов вечера в среду.

Источник: Живем в Нижнем

Утром в четверг в Нижегородской области продолжает действовать режим опасности БПЛА. Его ввели накануне вечером — в 18:09.

До этого специальный режим в регионе объявляли 5 августа в 01:17. Он действовал до 07:39 того же дня.

Граждан просят соблюдать спокойствие и при необходимости набирать номер 112.

Ранее мы рассказывали о последствиях мощной атаки дронов на Нижегородскую область. 4 августа над регионом удалось перехватить 26 беспилотников самолетного типа. В результате падения обломков БПЛА были повреждены автомобили.

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