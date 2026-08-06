«Обычный вид»: учёный опроверг слухи о выброшенном на берег Приморья редком животном

Конец июля преподнёс жителям Приморья загадочную находку: на побережье Амурского залива в районе Тавричанки выбросило тушу морского животного. Со временем в СМИ появились предположения, что это может быть редкий командорский ремнезуб, случайно оказавшийся у приморских берегов. Однако учёный развеял интригу. Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории исследования загрязнения и экологии ТОИ ДВО РАН, кандидат биологических наук Сергей Рязанов, найденное животное — вовсе не редкий представитель китообразных, а белобокий дельфин, который является обычным обитателем акватории Японского моря.
«Это тихоокеанский белобокий дельфин (Aethalodelphis obliquidens). Совершенно обычный вид в Японском море, в том числе в заливе Петра Великого в тёплое время года. Ничего необычного во встречах и выбросах их тел на берег здесь нет — животные смертны, и их тела может вынести прибоем», — подчеркнул эксперт.
Жертва парохода или сирота? Жители Приморья пытаются понять причину гибели кита.
Учёные также прокомментировали появившиеся в соцсетях фото с мёртвым животным.
Подобные случаи для Приморья действительно не редкость. За последние два года жители региона неоднократно обнаруживали на побережье погибших морских млекопитающих, а некоторые из этих находок вызывали широкий общественный резонанс. Так, весной прошлого года после шторма у мыса Молот в Хасанском районе впервые заметили тушу кита. Уже через неделю появилась информация ещё об одном погибшем животном, найденном на берегу бухты Лукина. Однако позже президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин подтвердил редакции ИА PrimaMedia, что речь шла об одной и той же особи, которую течением перенесло вдоль побережья.
Новый случай произошёл и в этом году. 13 апреля бездыханное тело кита обнаружили на диком пляже в районе бухты Мусатова недалеко от Находки. Местные жители в соцсетях предположили, что животное могло столкнуться с судном. Однако специалисты отмечали, что назвать точную причину гибели можно только после соответствующих исследований.