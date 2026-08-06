«Обычный вид»: учёный опроверг слухи о выброшенном на берег Приморья редком животном

Подобные случаи для Приморья действительно не редкость. За последние два года жители региона неоднократно обнаруживали на побережье погибших морских млекопитающих, а некоторые из этих находок вызывали широкий общественный резонанс. Так, весной прошлого года после шторма у мыса Молот в Хасанском районе впервые заметили тушу кита. Уже через неделю появилась информация ещё об одном погибшем животном, найденном на берегу бухты Лукина. Однако позже президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин подтвердил редакции ИА PrimaMedia, что речь шла об одной и той же особи, которую течением перенесло вдоль побережья.