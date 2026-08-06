В Красноярском крае пьяный подросток на мотоцикле сбил лошадь и попал в больницу

В отношении матери подростка составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за передачу управления транспортным средством тому, у кого нет прав. За последнее ей грозит штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, в действиях женщины усматривают признаки уголовного преступления: вовлечение подростка в опасное для его жизни занятие. Сейчас проводится проверка. Мотоцикл изъяли и отправили на спецстоянку.