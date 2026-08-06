ВСУ запустили почти 90 дронов по российскому региону вдали от границы

В Ярославской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили самую массовую атаку беспилотников с начала конфликта. Уничтожены 88 украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в «Максе».
По словам главы региона, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Однако есть материальный ущерб: сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных зданиях выбиты стекла, повреждены личные автомобили жителей.
Евраев пообещал компенсации всем пострадавшим. Московский проспект, где ведется ликвидация обломков сбитых беспилотников, остается перекрытым.
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