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ВСУ запустили почти 90 дронов по российскому региону вдали от границы

В Ярославской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили самую массовую атаку беспилотников с начала конфликта.

В Ярославской области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили самую массовую атаку беспилотников с начала конфликта. Уничтожены 88 украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

По словам главы региона, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Однако есть материальный ущерб: сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных зданиях выбиты стекла, повреждены личные автомобили жителей.

Евраев пообещал компенсации всем пострадавшим. Московский проспект, где ведется ликвидация обломков сбитых беспилотников, остается перекрытым.

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