Родители, чьи дети попали в ДТП на купленных им мотоциклах, стали фигурантами уголовных дел

По данным следствия, весной 2026 года мужчина 1981 года рождения приобрел мотоцикл для своего 14-летнего сына, который не имеет права управления транспортными средствами. В результате подросток попал в ДТП и получил травмы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.