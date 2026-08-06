В Николаевске-на-Амуре начался ремонт кровли исторического здания

В Николаевске-на Амуре приступили к ремонту исторического здания- Дома культуры. Строители начали менять крышу, старая давно протекала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Параллельно строители восстанавливают несущие конструкции ДК.
Как рассказали в отделе культуры Николаевского района, они долгое время боролись с протечкой крыши. Проводили текущий ремонт, но эти меры помогали лишь на время. Сейчас проблема решается кардинально, над зданием появится новое покрытие. Так что легендарный Дом культуры получит новую жизнь.
Дом культуры, построенный в 1936 году, и расположенный на центральной площади, и считается визитной карточкой города. Это оригинальное здание, в котором концертный зал отличается классической планировкой — в нём предусмотрены балконы, партер и ложи.
С этим зданием связаны исторические события. Так, в июле 1936 года именно здесь жители города встречались с командиром экипажа самолёта АНТ‑25 Валерием Чкаловым, который осуществил беспосадочный перелет Москва — остров Удд.
В память об этом событии на фасаде здания установлена мемориальная доска.
Закончить ремонт планируется до конца нынешнего года. Пока он продолжается, жизнь в Доме культуры не останавливается. Здесь работают 25 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются больше 500 человек.