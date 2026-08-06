В Николаевске-на-Амуре начался ремонт кровли исторического здания

Как рассказали в отделе культуры Николаевского района, они долгое время боролись с протечкой крыши. Проводили текущий ремонт, но эти меры помогали лишь на время. Сейчас проблема решается кардинально, над зданием появится новое покрытие. Так что легендарный Дом культуры получит новую жизнь.