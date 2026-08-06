Жительница Дальнегорска поверила в допвыплаты за погибшего мужа и потеряла 5,7 млн

Позже мошенники выдали себя за представителей правоохранительных органов, заявив, что её банковский счёт якобы замешан в финансировании терроризма. Чтобы сохранить деньги, ей предложили перевести средства на «безопасный счёт». Под постоянным контролем так называемых кураторов женщина сняла почти всю наличность со своих счетов, приобрела билет в Москву и лично передала 5,7 млн рублей курьеру, назвавшему условленное кодовое слово.