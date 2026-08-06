Жительница Дальнегорска поверила в допвыплаты за погибшего мужа и потеряла 5,7 млн

Жительница Дальнегорска стала жертвой сложной мошеннической схемы, в ходе которой лишилась 5,7 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
Злоумышленники действовали поэтапно: сначала ей позвонил человек, представившийся сотрудником военкомата, и сообщил о положенных компенсациях в связи с гибелью мужа на территории проведения специальной военной операции.
Позже мошенники выдали себя за представителей правоохранительных органов, заявив, что её банковский счёт якобы замешан в финансировании терроризма. Чтобы сохранить деньги, ей предложили перевести средства на «безопасный счёт». Под постоянным контролем так называемых кураторов женщина сняла почти всю наличность со своих счетов, приобрела билет в Москву и лично передала 5,7 млн рублей курьеру, назвавшему условленное кодовое слово.
В отношении инцидента возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Прокуратура Дальнегорска взяла расследование под особый контроль, в том числе вопросы установления виновных лиц и возмещения ущерба потерпевшей.
Напомним, что за первое полугодие 2026 года жители Приморья потеряли свыше 1 млрд 42 млн рублей из-за действий дистанционных мошенников. Несмотря на то, что общее число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий сократилось — с 4 285 до 2 668 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — ущерб остался чрезвычайно высоким.