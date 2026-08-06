Роскачество проверило 20 крупнейших бургерных: где нашли кишечную палочку

Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания. В организации рассказали, что в продукции пяти компаний обнаружены бактерии группы кишечных палочек.
Эксперты проверили бургеры по 488 показателям, включая безопасность, качество и достоверность маркировки. В результате исследования в продукции пяти компаний — BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill — обнаружены бактерии группы кишечных палочек, сообщили в организации. Еще в двух сетях («Бюро» и «Dostaевский») выявлены другие нарушения микробиологических норм, в том числе превышение допустимого количества микроорганизмов более чем в 15 раз. В ряде образцов нашли посторонние растительные компоненты и следы ДНК курицы, не заявленные в составе.
При этом бургеры «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy признаны соответствующими повышенным стандартам качества. Информацию о нарушениях передали в Роспотребнадзор. Некоторые сети уже начали внутренние проверки.
Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала об опасности некоторых блюд из сервисов доставки. Специалист пояснила, что нарушение температурного режима при транспортировке готовой еды создает идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов.