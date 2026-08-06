Роскачество проверило 20 крупнейших бургерных: где нашли кишечную палочку

Эксперты проверили бургеры по 488 показателям, включая безопасность, качество и достоверность маркировки. В результате исследования в продукции пяти компаний — BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill — обнаружены бактерии группы кишечных палочек, сообщили в организации. Еще в двух сетях («Бюро» и «Dostaевский») выявлены другие нарушения микробиологических норм, в том числе превышение допустимого количества микроорганизмов более чем в 15 раз. В ряде образцов нашли посторонние растительные компоненты и следы ДНК курицы, не заявленные в составе.