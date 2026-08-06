В Красноярском крае растет число заболевших клещевыми инфекциями

В Красноярском крае за первую неделю августа с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 280 жителей, включая 26 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Несмотря на спад сезонной активности, число заболевших клещевыми инфекциями растет. Так, за прошедшую неделю диагностировано еще 27 случаев клещевого энцефалита и 15 — боррелиоза», — рассказали эпидемиологи.
По официальным данным, всего с начала сезона в регионе от присасывания клещей пострадали 15 428 человек.
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