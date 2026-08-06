Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане могут принять участие в благоустройстве города по QR-коду

С 2025 года в городе стали использовать цифровые технологии для выбора территорий для благоустройства. На общественных пространствах, обновленных по нацпроектам, появились специальные таблички с QR-кодами, ведущими на платформу обратной связи. Любой желающий может отсканировать код и оставить на сайте сообщение, которое сразу уйдет ответственным лицам. Так решили проблему с покосом травы в сквере по переулку.

С 2025 года в городе стали использовать цифровые технологии для выбора территорий для благоустройства. На общественных пространствах, обновленных по нацпроектам, появились специальные таблички с QR-кодами, ведущими на платформу обратной связи. Любой желающий может отсканировать код и оставить на сайте сообщение, которое сразу уйдет ответственным лицам. Так решили проблему с покосом травы в сквере по переулку Краснореченскому в Хабаровске. Просьбы жителей помогли — в порядок привели и сквер и территорию вдоль дороги.